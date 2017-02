Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Washingtons Geburtstag" geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.351,00 +0,13% +5,13% Euro-Stoxx-50 3.308,88 +0,00% +0,56% Stoxx-50 3.068,36 -0,16% +1,92% DAX 11.812,84 +0,47% +2,89% FTSE 7.292,14 -0,11% +2,09% CAC 4.864,66 -0,06% +0,05% Nikkei-225 19.251,08 +0,09% +0,72% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 164,42 -1

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,75 53,4 +0,7% 0,35 -1,7% Brent/ICE 56,22 55,81 +0,7% 0,41 -2,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.236,02 1.235,00 +0,1% +1,02 +7,3% Silber (Spot) 17,99 17,98 +0,1% +0,01 +13,0% Platin (Spot) 1.001,10 1.003,90 -0,3% -2,80 +10,8% Kupfer-Future 2,73 2,71 +0,8% +0,02 +8,9%

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-EU 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone Februar (Vorabschätzung) PROGNOSE: -4,9 zuvor: -4,9

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Börsen in Europa notieren am Mittag im Plus. Die Umsätze sind allerdings extrem dünn, da die US-Börsen geschlossen bleiben. Unilever fallen um 6,7 Prozent, nachdem Kraft Heinz ihre 143-Milliarden-Dollar-Offerte für Unilever nach nur 48 Stunden zurückgezogen hat. In der Branche der so genannten Verbrauchsgüter des täglichen Bedarfs, zu der Unilever gehört, geben Beiersdorf 2 Prozent ab und Henkel 1 Prozent. Der Sektorenindex verliert 1,4 Prozent, der Branchenindex der Nahrungsmittel- und Getränke-Aktien gibt um 0,5 Prozent nach. Deutsche Telekom profitieren von der Entwicklung ihrer Tochter T-Mobile US. Die japanische Softbank und Sprint-Mutter unternimmt womöglich einen neuen Annäherungsversuch bei der T-Mobile US. Auf diese Weise würden sich die Nummer drei und vier in der US-Branche zusammenschließen. Der Kurs der Deutschen Telekom profitiert und legt um 3 Prozent zu. Die Geschäftszahlen von Covestro sind deutlich besser als erwartet ausgefallen. Trotzdem verliert der Kurs 5,1 Prozent. Als negativ wertet ein Händler erneute Medienberichte, laut denen sich Bayer noch in diesem Jahr von ihrer Covestro-Beteiligung trennen könnte. Die Steinhoff-Aktionäre reagieren erleichtert auf die abgeblasene Fusion mit Shoprite. Steinhoff gewinnen 6,5 Prozent. In der dritten Reihe gewinnen Bertrandt nach Unternehmenszahlen 1 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:13 Uhr Fr, 17.19 Uhr % YTD EUR/USD 1,0628 +0,07% 1,0621 1,0623 +1,1% EUR/JPY 120,2325 +0,05% 120,1780 119,85 -2,2% EUR/CHF 1,0664 +0,13% 1,0651 1,0637 -0,4% EUR/GBP 0,8523 -0,18% 0,8539 1,1697 0% USD/JPY 113,12 -0,01% 113,13 112,82 -3,2% GBP/USD 1,2470 +0,25% 1,2438 1,2425 +1,1%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach der negativen Tendenz zum Ausklang der Vorwoche haben am Montag an den ostasiatischen Aktienmärkten wieder positive Vorzeichen die Kurszettel dominiert. Vor allem an den chinesischen Börsen stiegen die Kurse. In Schanghai habe sich Zuversicht breit gemacht, dass der Börsenregulierer den dortigen Aktienmarkt offenbar wieder als stabil einschätze, nachdem er am Donnerstag angekündigt hatte, die Regeln und Kosten für den Handel mit Index-Futures zu lockern. Daneben haben die allgemein verbesserte Stimmung für Käufe gesorgt, sagte Vincent Chen von China Asset Management. Knapp im Plus schlossen Seoul und Tokio. Marktteilnehmer sprachen von fehlenden neuen Impulsen. In Tokio bremste die Enttäuschung über ein unerwartet großes Handelsbilanzdefizit im Januar die Kauflaune etwas. Unter den Einzelwerten in Tokio zogen Softbank um 3,2 Prozent an. Hier machte sich Fantasie breit, dass es zu einem Zusammenschluss der US-Softbank-Tochter Sprint mit T-Mobile US kommen könnte, nachdem Softbank entsprechende Signale gesendet hat. Bridgestone stiegen um 5 Prozent auf ein 15-Monatshoch. Das Unternehmen hat einen Aktienrückkauf angekündigt im Umfang von bis zu 1,33 Milliarden Dollar. In Sydney drückten schwache Ergebnisse des Logistikers Brambles (minus 9,9 Prozent) und des Maschinenbauers und Auftragsfertigers Worleyparsons (minus 13 Prozent) etwas auf die Stimmung. Verkauft wurden zudem Aktien aus dem Ölsektor angesichts von Hinweisen einer wieder kontinuierlich steigenden US-Ölproduktion. Woodside Petroleum verloren 1, Oil Search 1,7 und Santos 1,5 Prozent. Fortescue Metals Group verteuerten sich um 1,5 Prozent, gestützt von gestiegenen Eisenerzpreisen. In Hongkong verbilligte sich die Aktie des Kaufhausbetreibers Parkson um rund 5 Prozent. Parkson hatte Geschäftszahlen vorgelegt, die deutlich Spuren eines verschärften Wettbewerbs zeigten.

CREDIT

Die Spreads an den europäischen Kreditmärkten engen sich am Freitag noch etwas ein. Gestützt wird die Stimmung weiterhin von den günstigen Konjunkturerwartungen. "Wir sind in einem moderaten Tightening-Trend, der anhalten dürfte", sagt ein Marktteilnehmer. Ziel sei das Jahrestief im Europe von 68 Bp, darüber hinaus dann möglicherweise das 2016er Tief von 65 Bp. Das Geschäft zum Wochenauftakt wird allerdings als sehr dünn beschrieben. Grund ist der Feiertag in den USA.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Air Berlin findet kaum Interessenten für Umtauschangebot

Air Berlin ist mit ihrem Angebot zum Umtausch 2019 fälliger Wandelschuldverschreibungen auf wenig Interesse gestoßen. Angeboten wurden den Angaben zufolge nur Papiere über 41,3 Millionen Euro, die Offerte galt für 140 Millionen Euro. Von der Summe entfiel das Gros auf die Großaktionärin Etihad.

Centrotherm-Aktie haussiert mit Großauftrag

Mit einem kräftigen Sprung um fast 26 Prozent nach oben reagiert die Aktie von Centrotherm Photovoltaics auf einen neuen Großauftrag. Der Auftrag habe ein Volumen von 45 Millionen Euro und umfasse die Lieferung eines Technologie- und Anlagenpakets zur Herstellung von monokristallinen Solarzellen, teilte der Photovoltaik-Anbieter mit.

SMT Scharf verbessert EBIT trotz gesunkenem Umsatz

Die SMT Scharf AG hat trotz marktbedingt rückläufiger Umsätze ein im Vergleich zum Vorjahr verbessertes Ergebnis erzielt. Der Konzernumsatz des Ausrüsters für den Bergbau unter Tage und für Tunnelbaustellen sank im Geschäftsjahr 2016 auf 42,0 (50,3) Millionen Euro. Das operative Ergebnis EBIT wurde um "mindestens 25 Prozent" auf 2,0 (1,6) Millionen Euro gesteigert.

WCM erwirbt Immobilie in Jena - Ausgabe von Pflichtwandelanleihe

Die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz AG hat für 21 Millionen Euro ein Einkaufszentrum in Jena-Lobeda übernommen. Finanziert werde die Übernahme durch die Ausgabe einer Pflichtwandelanleihe mit einer Verzinsung von 1,5 Prozent und Laufzeit bis zum 30. Juni 2017, teilte das Frankfurter Immobilienunternehmen mit.

Steinhoff und Shoprite brechen Verhandlungen über Afrika-Geschäft ab

Der Möbelhändler Steinhoff hat die Neuaufstellung seines Afrika-Geschäfts abgeblasen. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, wurden die Verhandlungen mit der südafrikanischen Shoprite Holdings Ltd sowie den Großaktionären beider Konzerne, dem staatlichen südafrikanischen Pensionsfonds PIC und dem Investmentvehikel Titan der Familie des Unternehmers Christo Wiese, abgebrochen. Man habe sich nicht auf ein Tauschverhältnis der Aktien im Falle einer Transaktion einigen können.

Accenture will Sinnerschrader vollständig übernehmen

Der Beratungskonzern Accenture hat ein Angebot für die Vollübernahme der Sinnerschrader AG über 9,00 Euro je Aktie in bar vorgelegt. Damit wird die Digitalagentur mit insgesamt rund 104 Millionen Euro bewertet. Am Freitag hatte die Aktie mit 7,95 Euro geschlossen. Accenture hat sich bereits rund 62,13 Prozent der Aktien gesichert, nachdem sie mit wesentlichen Aktionären Aktienkauf- und Übertragungsverträge geschlossen hat.

Internet-Versandhändler Amazon schafft 2.000 neue Vollzeitstellen in Deutschland

Der Online-Versandhändler Amazon will in diesem Jahr mehr als 2.000 neue Vollzeitstellen in Deutschland schaffen. Dabei handle es sich um unterschiedlichste Arbeitsplätze für Softwareentwickler und Ingenieure bis hin zu Auszubildenden, erklärte der Konzern. Das Jobprogramm ist demnach Teil einer Einstellungsoffensive in ganz Europa - hier will der Konzern mehr als 15.000 Vollzeitstellen neu schaffen.

Astrazeneca vergibt Lizenz für Krebsmittel Zoladex an Tersera

Der britische Pharmakonzern Astrazeneca hat dem Unternehmen Tersera Therapeutics Rechte an seinem Prostatakrebsmittel Zoladex eingeräumt. Sie gelten nach Unternehmensangaben für Kanada und die USA. Bei Abschluss des Deals werde Tersera Astrazeneca 250 Millionen US-Dollar zahlen, hinzu kämen bis zu 70 Millionen Dollar, je nach Umsatzentwicklung.

UBS verkauft zwei Fund-Services-Sparten an Northern Trust

