Themen heute:

Faurecia als "Top Employer Deutschland 2017" zertifiziert /// Welche Noten geben Chefärzte ihren Krankenhäusern?

1.

Faurecia sammelt weiter Auszeichnungen. Der weltweit führende Automobilzulieferer wurde vom unabhängigen Top Employers Institute für sein herausragendes Personalmanagement zertifiziert. Mit der Auszeichnung als "Top Employer Deutschland 2017" gehört das Unternehmen zu den besten Arbeitgebern im Land.

Nach Beurteilung der Jury ist Faurecia Vorreiter im Bereich Human Resources. Hervorzuheben seien zukunftsorientiertes Denken in Bezug auf seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, kontinuierliche Optimierung des Arbeitsumfelds und stetige Investition in die Mitarbeiterentwicklung. Dies ermögliche es dem Unternehmen, zu wachsen und auch sich selbst zu entwickeln.

Nach den Zertifizierungen in den Vorjahren gewinnt der Automobilzulieferer bereits zum siebten Mal das begehrte Gütesiegel. Die durchgängige Spitzenbewertung seitens des Top Employers Institute verdeutlicht das erfolgreiche Engagement des Unternehmens. So hob sich Faurecia 2016 besonders durch seine Mitarbeiterorientierung und die hervorragenden Arbeitsbedingungen als Arbeitgeber ab. Die jährliche Untersuchung des Top Employers Instituts analysiert weltweit führende Arbeitgeber. In Deutschland beschäftigt Faurecia rund 7.000 Mitarbeiter an über 30 Standorten (Produktion, Kundenbüros, Forschung und Entwicklung), davon 7 Forschungs- bzw. Design- und Entwicklungsstandorte (Stand: 31. Dezember 2016).

2.

Bei der Betreuung ihrer Patienten sehen die verantwortlichen Ärzte in deutschen Krankenhäusern durchaus Möglichkeiten zur Verbesserung. Vor allem in der sinnvollen Koordination verschiedener Abläufe. Die Qualität der Behandlung erscheint dagegen auf hohem Niveau.

Das ergab eine aktuelle Umfrage von Porsche Consulting, an der 154 leitende Orthopäden und Unfallchirurgen an Krankenhäusern in ganz Deutschland teilgenommen haben.



Wenn leitende Mediziner ihrem Krankenhaus Schulnoten aus Patientensicht geben müssten, dann würden Behandlung und Heilungserfolg am besten abschneiden - mit der Note 1,7. Eine glatte Zwei würden sie für die Freundlichkeit des Personals, die Kommunikation mit den Patienten, die Therapie und Pflege geben. Eher mit "Befriedigend" schneiden die Aufnahme der Patienten, Verpflegung und Unterbringung, der Austausch zwischen Klinik und niedergelassenem Facharzt sowie das Verhältnis zwischen Patienten und Verwaltung ab. Um die Qualität ihrer Häuser zu steigern, würden die Chefärzte zuerst beim Patientenmanagement und der Organisation ansetzen.

Diesen Beitrag können Sie hier nachhören oder downloaden.