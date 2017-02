Die Preise für Wohnungen in Großstädten steigen zu stark, warnt die Notenbank in ihrem Monatsbericht. Das Niveau sei um bis zu 30 Prozent zu hoch. Exzesse sieht die Bundesbank vor allem in einem Bereich.

Die Bundesbank sorgt sich wegen des starken Preisanstiegs bei Wohnungen in Großstädten. Im vergangenen Jahr lagen die Preise dort um 15 bis 30 Prozent über dem gerechtfertigten Niveau, schreibt die Notenbank in ihrem Monatsbericht. "Die Preisabweichungen nahmen vor allem bei Eigentumswohnungen in den Großstädten zu."

Das Niedrigzinsumfeld sowie wirtschaftliche und demografische Faktoren könnten diese Dynamik nur zum Teil erklären. Ökonomen warnen seit ...

