Deutsche Telekom & T-Mobile US: Es ist wieder so weit

In ziemlich unregelmäßigen Abständen kommt bei der US-Mobilfunktochtergesellschaft der Deutschen Telekom (WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508) das Thema Übernahme auf. Zwar trägt T-Mobile US (WKN: A1T7LU / ISIN: US8725901040) zu einem großen Teil zum Wachstum des Gesamtkonzerns bei, trotzdem bleibt das Unternehmen auf der Verkaufsliste.

Beim Bonner DAX-Unternehmen dürfte man schlicht froh sein, dass der Preis dank der jüngsten Erfolge deutlich gestiegen ist. Außerdem wird man sich freuen, dass die Karten in Sachen Übernahme von T-Mobile US, aller Voraussicht nach durch Softbank, durch den US-Regierungswechsel neu gemischt werden. Schließlich waren es zum großen Teil mögliche kartellrechtliche Bedenken, die eine Übernahme verhindert hatten. Außerdem ist der neue US-Präsident Donald Trump ein Fan von Deals. Möglicherweise können die Beteiligten dem Immobilienmogul auch eine Übernahme von T-Mobile US schmackhaft machen.

