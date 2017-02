Von Stefan Lange

BERLIN (Dow Jones)--Nach der Festnahme des Journalisten Deniz Yücel macht die Bundesregierung weiter Druck auf Ankara und fordert die Freilassung des Korrespondenten. Man setze sich dafür ein, dass der Polizeigewahrsam nicht mehr länger fortdauere "und dass Herr Yücel nicht in Untersuchungshaft kommt", sagte der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Martin Schäfer, am Montag in Berlin.

Die Bundesregierung wolle alles dafür tun, dass Yücel anwaltliche Beratung und konsularische Betreuung erhalte, sagte Schäfer. Kanzlerin Angela Merkel und Außenminister Sigmar Gabriel stünden hinter den Bemühungen, "zu verhindern, dass Herr Yücel dauerhaft seine Freiheit verliert".

Merkel hatte bereits am Wochenende am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz bei ihrem Treffen mit dem türkischen Ministerpräsidenten Binal Yildirim ein rechtsstaatliches Verfahren für den "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel gefordert.

Yücel war vergangenen Dienstag in Istanbul verhaftet worden. Ihm wird wegen angeblich illegal beschaffter Mails die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, Datenmissbrauch und Terrorpropaganda vorgeworfen. Der als Korrespondent für die Zeitung Die Welt tätige Yücel besitzt einen deutschen und einen türkischen Pass.

"Allergrößte Bedeutung"

Für die Bundesregierung sei der Fall Deniz Yücel schon deshalb "von allergrößter Bedeutung, weil er für den Einsatz Deutschlands für die Pressefreiheit steht", sagte Schäfer. Man sehe im Osten und Westen Europas, unter welchem Druck sich die Meinungs- und Pressefreiheit befinde. In einer solchen Situation sei es notwendig, dass die Bundesregierung deutlich mache, "welch fundamentales Grundrecht die Meinungs- und die Pressefreiheit ist".

Die Bundesregierung habe in den letzten Wochen und Monate "intensivste Kontakte" mit Yücel und seiner Redaktion gehabt, sagte Schäfer. In der aktuellen, gegenüber den deutschen Regeln verschärften Lage werde die Bundesregierung "alles tun, was in unserer Macht steht, um die Pressefreiheit zu unterstützen". Diese gelte für den Einzelfall Yücel, aber auch ganz grundsätzlich.

"Aber die Entscheidungen liegen innerhalb der türkischen Justiz", betonte Schäfer. Man werde "abwarten, was da jetzt passiert".

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/gos

(END) Dow Jones Newswires

February 20, 2017 07:29 ET (12:29 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.