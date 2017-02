Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bundesbank sieht Preisübertreibungen bei Immobilien in Städten

Die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland haben im Jahr 2016 weiter angezogen. In ihrem Monatsbericht für Februar verweist die Bundesbank unter anderem auf den EPX-Hauspreisindex der Hypoport AG, dem zufolge sich Wohnimmobilien um 8 Prozent und damit um 2,5 Prozentpunkte stärker als im Jahr zuvor verteuerten. Angesichts dieser Preissteigerungen spricht die Bundesbank von "Preisübertreibungen in den Städten".

Bundesbank: Aufschwung der deutschen Wirtschaft hält an

Die Konjunktur in Deutschland hat aus der Sicht der Bundesbank zum Jahresende 2016 eine spürbar höhere Gangart eingelegt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg nach der ersten Schätzung des Statistischen Bundesamts (Destatis) im vierten Quartal um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Im Gesamtjahr 2016 wuchs das BIP um 1,9 (kalenderbereinigt 1,8) Prozent.

Dank Kupfer reiten Minenkonzerne auf einer Erfolgswelle

Derzeit sehen Kupfer-Enthusiasten wie auf Erfolg gepolt aus. Einige der weltgrößten Minenkonzerne, die ganz erheblich auf Kupfer setzten, dürften nunmehr in großem Stil die Früchte ihrer Strategie ernten. Das wird sich wohl auch in den Halbjahreszahlen von Anglo American, BHP Billiton und Glencore widerspiegeln, die diese Woche anstehen.

Krise in Rumänien stellt europäische Werte auf die Probe

Die Europäische Union setzt seit langem darauf, dass die ehemaligen kommunistischen Länder in Mittel- und Osteuropa den Übergang zum Rechtsstaat und der freiheitlichen Demokratie schaffen werden. Das europäische Projekt könnte anders auch gar nicht funktionieren. Doch die jüngsten Ereignisse in Rumänien - seit 2007 EU-Mitglied - lassen vermuten, dass die EU womöglich zu optimistisch war.

Griechenland zahlt 2 Milliarden Euro an ESM zurück

Die griechische Regierung hat einen Kredit bei dem Euro-Rettungsschirm ESM über 2 Milliarden Euro beglichen. Die Rückzahlung sei mit dem ESM vereinbart gewesen und resultiere aus dem Verkauf von Vermögenswerten einer Bank, die an der Banken-Rekapitalisierung im Jahr 2015 teilgenommen habe, teilte der ESM mit.

CDU-Wirtschaftsrat hält griechisches Euro-Aus für denkbar

Der Wirtschaftsrat der CDU hat kurz vor Diskussionen der Euro-Finanzminister über die Reformauflagen Griechenlands vor "Denkverboten" gewarnt. Auch ein Austritt des Landes aus der Eurozone sei - zumindest übergangsweise - ins Kalkül zu ziehen, sagte Generalsekretär Wolfgang Steiger der Neuen Osnabrücker Zeitung. Steiger lehnte außerdem "weitere Rabatte" für die Regierung in Athen strikt ab.

Bundesregierung wirft Putin Bruch der Minsker Vereinbarung vor

Eine Lockerung der im Zuge der Ukraine-Krise verhängten Sanktionen gegen Russland scheint in weite Ferne gerückt. Die Bundesregierung kritisierte massiv ein vom russischen Präsidenten Wladimir Putin unterzeichnetes Dekret, mit dem Dokumente und Passpapiere aus den sogenannten Volksrepubliken Donezk und Lugansk von russischer Seite anerkannt werden.

300 Flüchtlinge stürmen spanische Exklave Ceuta

Rund 300 Flüchtlinge haben in der Nacht zum Montag die spanische Exklave Ceuta an der Grenze zu Marokko gestürmt. Dies teilten die spanischen Behörden mit. Erst am Freitag hatten mehrere hundert Flüchtlinge die sechs Meter hohe und mit messerscharfem Nato-Draht bewehrte Absperrung überwunden. Auf Fernsehbildern örtlicher Medien waren dutzende Migranten zu sehen, die sich über ihre Ankunft in Ceuta freuten und "Ich bin in Europa" riefen.

Trump-Team verfolgt Ukraine-Friedensplan ohne übliche diplomatische Wege

Das Team von US-Präsident Donald Trump arbeitet nach Informationen der New York Times an einem Friedensplan für die Ukraine, der nicht über die üblichen diplomatischen Wege zustande gekommen ist. Der Plan sei Trump von seinem Anwalt Michael Cohen überreicht worden, der seit 2007 das Vertrauen des Immobilien-Milliardärs genieße, berichtete die Zeitung. Zu den Mitwirkenden zähle der ukrainische Abgeordnete Andrij Artemenko.

Pence: Trump will "fortgesetzte Zusammenarbeit und Partnerschaft" mit EU

US-Präsident Donald Trump strebt nach den Worten seines Vize Mike Pence eine Kooperation mit der EU an. Pence erklärte am Montag in Brüssel im Namen Trumps "das starke Engagement der Vereinigten Staaten für eine fortgesetzte Zusammenarbeit und Partnerschaft mit der Europäischen Union". Trump hatte vor und nach seinem Amtsantritt massive Kritik an der EU geäußert und den EU-Austritt Großbritanniens begrüßt.

GB CBI: Saldo Industrieproduktion Feb +33 (Jan +26)

GB CBI: Saldo Auftragsbestände Feb +8 (Jan +5)

GB CBI: Saldo Auftragsbestände Feb PROGNOSE: +2

GB CBI: Saldo indust. Exportaufträge Feb -10 (Jan -9)

GB CBI: Saldo Preiserwartungen Feb +32 (Jan +28)

Taiwan Exportaufträge Jan +5,2% gg Vorjahr (PROG: +7,7%)

Taiwan Exportaufträge Jan 35,97 Mrd USD

