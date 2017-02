Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) wird am Donnerstag in Paris persönlich mit ihrem französischen Amtskollegen Michel Sapin über die beabsichtigte Übernahme von Opel durch den französischen Autokonzern PSA sprechen.

"Es ist natürlich völlig klar, dass bei diesem Treffen mit ihrem Amtskollegen in Paris das Thema Opel auch eine große Rolle spielen wird", kündigte ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums bei einer Pressekonferenz in Berlin an. Insgesamt handele es sich allerdings um eine schon seit sehr langer Zeit geplante Reise "zur ganzen Breite der deutsch-französischen Wirtschaftsbeziehungen", sagte Sprecher Andreas Audretsch.

Bei dem Treffen in Paris will Zypries laut ihrem Staatssekretär Matthias Machnig (SPD), der für die Koordination im Fall Opel zuständig ist, abgestimmte deutsche Positionen vorbringen. "Wir wollen, und das ist die Verabredung, die wir mit den Ministerpräsidenten der Länder getroffen haben, wir wollen sehr eng zusammenarbeiten", sagte Machnig im ARD-"Morgenmagazin". Voraussetzung dafür sei, dass Bund und Länder möglichst auch mit den Gewerkschaften sehr klare und gemeinsame Positionen gegenüber der französischen Regierung und PSA definierten.

Machnig sprach von "ersten konstruktiven Signalen", die aber jetzt in konkrete Verträge und Betriebsvereinbarungen umzusetzen seien. Nun gelte es auszuloten, ob es zum Beispiel eine gemeinsame Internationalisierungsstrategie mit PSA gebe. "Die Märkte von Opel und PSA können sich durchaus ergänzen", meinte Machnig.

Ministeriumssprecher Audretsch nannte als Prioritäten den Erhalt von Arbeitsplätzen, Standorten und Entwicklungszentren in Deutschland sowie den Bestand betrieblicher Vereinbarungen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sei über die Gespräche "jederzeit unterrichtet", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert bei derselben Pressekonferenz.

