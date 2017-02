Die Deutsche-Bank-Aktie hat sich zuletzt merklich beruhigt. Hält diese Tendenz noch wenige Wochen an, wird dieser Schein so richtig durchstarten. In diesem Jahr wurde die erlaubte Spanne noch nicht verlassen. Das Risiko ist zunächst zwar noch recht hoch, wird aber sehr rasch sinken. Zeitwertgewinne sind das Erfolgsrezept. Von Stefan Mayriedl

