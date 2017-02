Wien - Mit Neuzuflüssen in Investmentfonds in Höhe von 268,7 Mrd. Euro verlief das vergangene Jahr durchaus positiv für die europäische Fondsbranche, so die Experten von "FONDS professionell".Denn auch wenn die Rekordzuflüsse der beiden Vorjahre (2015: 386,0 Mrd. Euro, 2014: 351,0 Mrd. Euro) nicht mehr hätten erreicht werden können, sei der langfristige Durchschnitt von 162,2 Mrd. Euro deutlich übertroffen worden.

