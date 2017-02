Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundesfinanzministerium (BMF) erwartet nicht, dass die Finanzminister der Eurozone bei ihrem Treffen an diesem Montag in Brüssel endgültig weitere Hilfen für Griechenland freigeben. "Auf der Tagesordnung steht ein Sachstandsbericht zum Stand der Dinge, zu den Gesprächen zwischen den Institutionen und der griechischen Regierung", erklärte Ministeriumssprecher Jürg Weißgerber bei einer Pressekonferenz. "Es ist also nicht damit zu rechnen, dass wir heute eine abschließende Einigung bekommen werden in der Eurogruppen-Sitzung."

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) reise auch "genau mit der Erwartung" zu dem Treffen in die belgische Hauptstadt. "Es geht um eine Sachstandsdarstellung", erklärte Weißgerber. Dabei werde sicherlich auch über den Stand der Rückkehr der Institutionen nach Athen zur Überprüfung der dortigen Reformen gesprochen. Alle hofften, dass diese "relativ schnell" erfolgen könne.

Ein erfolgreicher Abschluss der laufenden Überprüfung der griechischen Reformzusagen ist Voraussetzung für eine Beteiligung des Internationalen Währungsfonds (IWF) an den Hilfen, die dieser nach deutschen Angaben erst jüngst wieder zugesagt hat. Der Währungsfonds und die europäischen Institutionen sind aber noch uneins über die zu erwartenden Wirtschaftsdaten in Griechenland.

Athen braucht wohl weniger Geld

Schäuble zeigte sich erst am Sonntagabend in der ARD optimistisch, dass Athen die geforderten Reformen ergreife, und sah Griechenland "auf einem guten Weg". Deshalb erwartete er auch eine Beteiligung des IWF an den Hilfen nach der derzeit laufenden Überprüfung des Programms. "Davon gehe ich aus, dass das jetzt in den nächsten Wochen auch erreicht werden wird", sagte Schäuble im "Bericht aus Berlin". Zugleich bekräftigte er aber Aussagen, nach denen Griechenland bei ausbleibenden Reformen nicht im Euro bleiben könne.

Nach Einschätzung des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) wird Athen allerdings aus dem dritten Hilfsprogramm erheblich weniger Geld benötigen als ursprünglich veranschlagt. "Zum Programmende im August 2018 werden wir wahrscheinlich deutlich weniger an ESM-Rettungskrediten ausgezahlt haben als die vereinbarte Höchstsumme von 86 Milliarden Euro", sagte ESM-Chef Klaus Regling der Bild-Zeitung. Der Kapitalbedarf griechischer Banken sei geringer, und der Haushalt entwickele sich besser.

Die griechische Regierung hat unterdessen einen Kredit bei dem Euro-Rettungsschirm ESM über 2 Milliarden Euro beglichen. Die Rückzahlung sei mit dem ESM vereinbart gewesen und resultiere aus dem Verkauf von Vermögenswerten einer Bank, die an der Banken-Rekapitalisierung im Jahr 2015 teilgenommen habe, teilte der ESM mit.

"Die prompte Zahlung zeigt, dass Griechenland ein verlässlicher Vertragspartner ist", erklärte ESM-Direktor Regling laut der Mitteilung. "Es ist ein Zeichen, dass die Restrukturierung des griechischen Bankensektors gut vorankommt."

Der bayerische Finanzminister Markus Söder (CSU) sagte dem Blatt aber, auch wenn Athen alle Reformen umsetze, solle neues Geld nur noch gegen eine Sicherheit "in Form von Bargeld, Gold oder Immobilien" fließen. Der Wirtschaftsrat der CDU erklärte kurz vor den Diskussionen der Euro-Finanzminister, auch ein Austritt Griechenlands aus der Eurozone sei "zumindest übergangsweise" ins Kalkül zu ziehen.

