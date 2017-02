Fiat Chrysler Automobiles (WKN:A12CBU) gab an, dass die Umsätze in Europa im Januar um 15 % gestiegen wären. Grund dafür waren starke Verkaufszahlen in Deutschland, Frankreich, Spanien und dem Heimatland von Fiat, Italien.

Die europäischen Absatzzahlen

Die Definition von Europa von FCA beinhaltet die 28 Mitgliedsländer der Europäischen Union zuzüglich vier Länder, die sich in der europäischen Freihandelszone befinden (Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz). Abgesehen von den Ergebnissen für die Marke Maserati meldet FCA die Gesamtverkäufe auf die nächsten 1.000 Fahrzeuge gerundet.

Datenquelle Fiat Chrysler Automobiles NV.



Den vollständigen Artikel lesen ...