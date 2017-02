In der Nacht zum Montag sind erneut 350 Menschen in die spanische Enklave Ceuta gelangt, bereits am vergangenen Freitag schafften das 500 nach einem Massenansturm - womöglich, weil Marokko die Muskeln spielen lässt.

Die beiden spanischen Enklaven in Marokko, Ceuta und Melilla, sind für Emigranten die einzige Option, von Afrika nach Europa zu gelangen ohne den gefährlichen Weg über das Meer anzutreten. Spanien hat sie deshalb mit sechs Meter hohen doppelten Zäunen samt Stacheldraht, Infrarotkameras und Bewegungsmeldern gesichert. In den vergangenen Jahren ist es Madrid im Schulterschluss mit Marokko stets gelungen, die Enklaven zu sichern: 2016 etwa überwanden nach Angaben der spanischen Polizei Guardia Civil gerade einmal 1.185 Personen einen der beiden Zäune.

Doch in der Nacht zum Montag schaffen es 350 Menschen über den Zaun in Ceuta, am vergangenen Freitag waren nach einem Massenansturm von 1.000 Afrikanern 500 über den Zaun gelangt. Spanische Medien erklären den Erfolg vom Freitag damit, dass die Emigranten die Zäune in einer sehr koordinierten Aktion von mehreren Stellen aus gleichzeitig erklommen hätten. Die Grenzschützer hätten deshalb nicht überall eingreifen können.

In der Nacht zum heutigen Montag sei es sehr regnerisch und windig gewesen. Der starke Wind habe dafür ...

