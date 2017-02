Liebe Trader,

bereits seit 2008 hält sich das Wertpapier von Krones in einem langfristigen Aufwärtstrend auf und erreichte bisher ein Jahreshoch bei 117,10 Euro in 2015. An diesem Punkt drehte der Trendverlauf wieder, sodass ein untergeordneter Abwärtstrendkanal etabliert worden ist und zurück auf die Horizontalunterstützung, sowie den gleitenden Durchschnitt EMA 200 auf Wochenbasis um 80,50 Euro abwärts geführt hat. An dieser Stelle gelang es im September einen tragfähigen Boden zu finden und anschließen wieder zur Oberseite abzudrehen. In dieser Handelswoche versucht sich das Wertpapier von Krones nun mit einem Ausbruch über den seit 2015 bestehenden Abwärtstrendkanal, was bei Erfolg zu einem Kaufsignal und damit verbundenen Kursgewinnen führen könnte.

Long-Chance:

Kann sich das Wertpapier von Krones auf Wochenbasis oberhalb der Marke von grob 96,05 Euro behaupten, so wäre ein baldiger Test der runden 100,00 Euro Marke zu favorisieren. Im weiteren Verlauf dürfte die Aktie sogar bis zu den Sommerzwischenhochs bei 108,60 Euro zulegen und macht ein Long-Investment für die kommenden Wochen durchaus attraktiv. Eine entsprechende Verlustbegrenzung sollte sich vorsichtshalber noch unterhalb der Marke von 93,75 Euro einfinden. Bei einem Bruch der gleitenden Durchschnitte auf Tagesbasis um 92,14 Euro ist hingegen mit einem größeren Abschlag in den Bereich der Jahrestiefs um 80,50 Euro aus 2016 zu rechnen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 97,88 Euro

Kursziel: 100,00 / 108,60 Euro

Stopp: < 93,75 Euro

Risikogröße pro CFD: 4,13 Euro

Zeithorizont: 3 - 6 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Krones AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 97,88 Euro;14:50 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

