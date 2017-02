Ob Börsen-Neuling, Hobby-Investor oder Investmentprofi. FondsDISCOUNT.de hält für jeden Anleger unschlagbare Services bereit, mit denen sich schnell und einfach Geld sparen lässt.Nur etwa zehn Prozent der Deutschen haben Aktien im Portfolio. Da steckt noch gewaltig Potenzial, bedenkt man, dass Themen wie Altersvorsorge und Vermögensbildung im Niedrigzinsumfeld an Bedeutung zunehmen werden. Wer sich also dazu entschließt, am Kapitalmarkt an den Gewinnen der Aktienunternehmen zu partizipieren, für den könnte ein Fonds-Investment genau das Richtige sein.

Den vollständigen Artikel lesen ...