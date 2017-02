München (ots) -



- Neue Doku-Soap mit sechs Episoden - Alleinerziehende Eltern auf der Suche nach der neuen großen Liebe - Start am Dienstag, 21. Februar 2017, um 20:15 Uhr bei RTL II



In "All Inclusive - Mit Kind und Koffer zur neuen Liebe" erhalten 15 alleinerziehende Mütter und Väter nach jahrelangem Singledasein die Chance, sich während eines Traumurlaubs in Südspanien neu zu verlieben. Unter der andalusischen Sonne verbringen sie 14 Tage in einem Viersternehotel - der perfekte Rahmen für romantische Dates und den einen oder anderen Flirt. Natürlich dürfen im Urlaub auch die Kinder nicht fehlen und die haben in Sachen Partnerwahl und Flirtverhalten ihrer Eltern auch ein Wörtchen mitzureden.



Alleinerziehende haben es mitunter besonders schwer, einen neuen Partner zu finden, denn sie müssen Kindererziehung, Haushalt und Job allein unter einen Hut bringen und die Liebe bleibt bei diesem Pensum oft auf der Strecke. In "All Inclusive - Mit Kind und Koffer zur neuen Liebe" begleitet RTL II acht Singlemütter und sieben Singleväter, die vom Stress geplagt sind, und im wohlverdienten Urlaub an der Costa del Sol auf neues Liebesglück hoffen.



Begleitet werden sie von ihren größten Kritikern - ihren Kindern! Sie kommentieren das Flirtverhalten ihrer Eltern. Sind sie mit dem Traumpartner von Mama oder Papa einverstanden oder finden sie jemanden anderen besser geeignet? Darüber hinaus gibt der Nachwuchs seinen Eltern Tipps, wie sie beispielsweise bei der Partnersuche besser punkten können und welches Outfit gar nicht geht.



Pro Tag entscheidet einer der 15 Kandidaten als "Datemaster", wer heute wen im Rahmen von Familien- und Einzeldates näher kennenlernt. Wer verliebt sich auf den ersten Blick? Wo beginnt das Knistern erst nach ein paar Tagen? Und wer kann sich nicht ausstehen?



Nach 14 Tagen unter Palmen zeigt sich schließlich, wem der Urlaub das erhoffte Liebesglück beschert hat und wer die Rückreise als Single antritt.



"All Inclusive - Mit Kind und Koffer zur neuen Liebe" wird von der Sagamedia Film- und Fernsehproduktion GmbH produziert.



