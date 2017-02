Im DAX richten sich die Blicke heute auf die Deutsche Telekom. Die Aktie ist mit Abstand stärkster DAX-Titel. Das liegt vor allem an der US-Tochter. T-Mobile US könnte laut Medienberichten mit Sprint fusionieren. "Diese Fusionsgerüchte treiben den Kurs der Deutschen Telekom ja schon seit Mitte Dezember an", so Oswald Salcher von Flatex. Anleger sollten seiner Meinung nach allerdings vorsichtig sein. Außerdem blickt Oswald Salcher im Gespräch mit Moderator Marco Uome auf die Entwicklung des DAX.