Düsseldorf (ots) - Die Union hat Pläne von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz zur Rückabwicklung der rot-grünen Reformagenda 2010 scharf kritisiert. "Diese SPD-Pläne sind grober Blödsinn, weil sie schädlich wären für die Beschäftigung in unserem Land", sagte Unionsfraktionsvize Michael Fuchs der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe). "Das ist reiner Sozialpopulismus von Martin Schulz", sagte Fuchs. "Gerade weil unser Arbeitsmarkt in einer sehr guten Verfassung ist, wir einen Beschäftigungsrekord nach dem anderen feiern, gibt es überhaupt keine Notwendigkeit, an der Reformagenda etwas zu ändern", sagte Fuchs. "Bei Älteren hatten wir immer das Problem, dass sie direkt aus dem zu langen Bezug des Arbeitslosengeldes in die Rente übergingen. Dahin wollen wir nicht wieder zurück, weil wir die älteren Arbeitskräfte brauchen", sagte der Wirtschaftspolitiker.



