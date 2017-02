Duisburg (ots) - Ein freiwilliges Plus an leicht zugänglichen Informationen: Der Landessportbund NRW hat sich vor kurzem - als erster deutscher Landessportbund - der Initiative Transparente Zivilgesellschaft angeschlossen. Damit gehört der Dachverband für den organisierten Sport in NRW ab sofort zu den Akteuren, die auf Initiative von Transparency Deutschland e. V. (www.transparency.de) grundlegende Dokumente und Informationen zu ihrer Arbeit öffentlich gemacht haben. Dadurch soll das Vertrauen in die Organisationen des sozialen Nonprofit-Sektors, also auch der Sportorganisationen, erhalten und gestärkt werden.



"Durch unsere Beteiligung erhoffen wir uns eine Signalwirkung auf die Sportorganisationen in NRW, sich offen mit dem Thema Good Governance und damit auch der Transparenz des eigenen Handelns auseinanderzusetzen", erklärt LSB-Vorstandsvorsitzender Dr. Christoph Niessen. Transparency Deutschland gilt mit über 800 teilnehmenden Organisationen - darunter noch keine zehn Unterzeichner aus dem Sport - als größte zivilgesellschaftliche Transparenzinitiative in Deutschland. Einziger Bundesverband aus dem Sport ist neben dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) derzeit der DJK-Sportverband.



Die Unterzeichner verpflichten sich, auf ihrer jeweiligen Website relevante Daten wie Satzung, Funktionsträger, Finanzen und Personal schnell auffindbar zu veröffentlichen und für die kontinuierliche Aktualisierung Sorge zu tragen. Mehr als ein Drittel der Unterzeichner hat seinen Sitz in Berlin, der Zentrale von TI Deutschland, immerhin 100 haben ihre Wurzeln in NRW. Der Landessportbund NRW hat bereits in 2016 "Grundsätze der guten Verbandsführung" verabschiedet, mit denen er sich zu grundlegenden Prinzipien von Transparenz, Integrität, Partizipation, Verantwortlichkeit und Rechenschaftspflicht bekennt.



