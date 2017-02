Düsseldorf (ots) -



- Bedarfsgerechter Schutz in den relevantesten Bereichen: Vier Versicherungen in einem Paket - Beitragsersparnis von bis zu 40 Prozent bei Schadenfreiheit - Versicherungswechel? Ganz einfach durch Beitragsanrechnung!



Der ARAG Konzern erweitert seinen Rundum-Schutz ARAG Recht & Heim um eine Komfortlinie. Aus dem bisherigen Recht & Heim Aktiv wird ARAG Recht & Heim Premium, dessen Leistungsspektrum auch unter neuer Bezeichnung den gewohnt umfassenden Schutz bietet. Die neue Variante ARAG Recht & Heim Komfort sichert genauso wie Recht & Heim Premium Rechtsschutz, Haftpflicht, Hausrat und optional Wohngebäude ab - in einem Vertrag, mit einem Ansprechpartner, einem Bedingungswerk und einem Beitrag. Durch das Angebot zweier unterschiedlich umfangreicher Optionen im Bereich ARAG Recht & Heim können Kunden jetzt noch bedarfsgerechter genau den Schutz auswählen, der zu ihrem Leben passt.



Leistungsstark, preisgünstig und flexibel: ARAG Recht & Heim Komfort



Ob Recht, Zuhause, Vermögen und optional das Wohngebäude: Das neue ARAG Recht & Heim Komfort sichert die wichtigsten Lebensbereiche zuverlässig ab - und das zu starken Konditionen.



Schmerzensgeld nach einem Sportunfall? Der Privat-Rechtsschutz ist am relevantesten und daher immer inklusive. Optional können die Bausteine Verkehr, Wohnen oder Beruf einzeln hinzugewählt werden - oder alle drei.



Rotwein auf dem Sofa des Freundes? Volle Rückendeckung bietet der Haftpflicht-Schutz, der maßgeschneidert um weitere Komponenten wie Hundehalter-Haftpflicht ergänzt werden kann.



Ein Brand hat Hab und Gut zerstört? Mit dem Hausrat-Schutz sind alle wirtschaftlichen Schäden mit bis zu 200.000 Euro versichert. Sollen auch Elementarschäden, Fahrrad-Diebstahl, Elektronikschutz und Glasbruchschutz versichert werden, ist dies flexibel hinzuwählbar. Der Wohngebäude-Schutz für alle Eigenheimbesitzer kann als vierter Baustein des Recht & Heim Komfort Pakets mit eingeschlossen werden.



Attraktive Rabatte und leichter Wechsel



Individueller Vorteil: Schon für das erste halbe Jahr Schadenfreiheit erhalten Kunden des ARAG Recht & Heim Komfort Tarifs einen Rabatt von fünf Prozent des Beitrags (bei Abschluss vor dem 1. Juli des Kalenderjahres). "Bleiben unsere Kunden weiterhin schadenfrei, sparen sie mit ARAG Recht & Heim ab dem sechsten Jahr sogar 40 Prozent. Auch die Schadenfreiheit aus Verträgen anderer Versicherer erkennen wir bei Neukunden an", sagt Dr. Matthias Maslaton, Vorstand für Produkt und Innovation der ARAG SE.



Bei einem Versicherungswechsel geht der Kunde kein Risiko ein. "Bis zum Ablauf der Vorversicherung rechnen wir entsprechende Beiträge maximal drei Jahre lang an - von unseren Mehrleistungen profitiert der Kunde sofort", so Maslaton.



Maßgeschneiderter Zusatz-Schutz



ARAG Recht & Heim Komfort bietet somit bis zur vier Versicherungen in einer Police, die ganz individuell und unkompliziert um weitere Bausteine ergänzt werden können. Hierzu zählen der Ehe- und Unterhaltsrechtsschutz, der Internet-Rechtsschutz web@ktiv oder web@ktiv Plus sowie der Elektronikschutz, der beliebig viele elektronische Geräte in einem Haushalt absichert, inklusive Smartphone und TV-Gerät.



Die Höhe des gesamten Beitrages kann jeder Kunde individuell durch Vereinbarung einer Selbstbeteiligung beeinflussen: "Es gibt fünf frei wählbare Selbstbeteiligungsstufen für jeden einzelnen Baustein" erläutert Zouhair Haddou-Temsamani, Hauptabteilungsleiter Produktmanagement National.



Aus Recht & Heim Aktiv wird ARAG Recht & Heim Premium



Der bisherige Schutz ARAG Recht & Heim Aktiv heißt ab sofort ARAG Recht & Heim Premium und bietet den gewohnt umfassenden Schutz. Zusätzlich zu den Leistungen aus der Komfort-Variante sind im Premium-Angebot beispielsweise auch der Glasbruch-Schutz in der Hausrat-Versicherung und der Erb- sowie Bauherren-Rechtsschutz inklusive. Darüber hinaus ist ein Beratungsgespräch zur Erstellung von Testamenten als Leistung eingeschlossen. Die Rabatte bei Schadenfreiheit sowie einfacher Versicherungswechsel greifen hier ebenso wie bei ARAG Recht & Heim Komfort.



Weitere Vorteile von ARAG Recht & Heim



Ob Komfort oder Premium: ARAG Recht & Heim bündelt zusätzlich zahlreiche Services wie psychologische Hilfe am Telefon nach einem Einbruch oder einen kostenlosen Sicherheits-Check für das Zuhause vom Fachmann. Der Handwerker-Service empfiehlt umgehend verlässliche Handwerker bei Schäden an Haus oder Wohnung. Rechtsberatung per Telefon durch einen Anwalt gibt es bei ARAG JuraTel® und am Steuertelefon.



