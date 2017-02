Istanbul, Türkei (ots/PRNewswire) - Deer Jet wurde anlässlich der 2017 World Tourism Awards zum "Besten Privatjetunternehmen der Welt" gekürt. Damit werden die Weltklasse, das unverwechselbare Design und das herausragende Service der Marke bestätigt.



Die World Tourism Awards zählen zu den prestigeträchtigsten Preisen der Branche, die im Rahmen des jährlichen Welttreffens des World Tourism Forum in Istanbul vergeben werden.



Auf dem als "Davos des Tourismus" bezeichneten, hochkarätigen Meeting treffen sich Führungspersönlichkeiten aus der Reise- und Tourismusbranche aus über 85 Ländern und tauschen ihre Erkenntnisse und ihre Vorstellungen von der Zukunft der Branche aus.



Das Preiskomitee hat das herausragende Engagement von Deer Jet bei Innovation und Exzellenz berücksichtigt und erklärte: "Deer Jet ist das erste Privatjetunternehmen, das sich zu einer Luxus- und Kunstmarke entwickelt und bahnbrechende Produkte eingeführt hat, wie zum Beispiel den ersten Dream Jet der Welt. Des Weiteren tritt das Unternehmen mit einem erneuerten Markenimage und der Vision auf: Reisen zu einer Kunst machen, mit dem Ziel, die Geschichte der privaten Luftfahrt durch die Schaffung von Art Aviation neu zu schreiben."



Nach der Preisvergabe stellte Deer Jet die Fundamentalwerte seiner Marken vor, d. h., Eleganz, Leistung und Differenzierung.



Deer Jet Co. Ltd wurde 1995 als erstes Privat-Jet-Unternehmen Chinas gegründet und bietet eine umfassende Palette an Dienstleistungen an, die Privatjetcharter, Flugzeugmanagement, medizinische Flugrettung, Vermittlung von Flugzeugen, Instandhaltung, FBO/MRO, Bodenabfertigung, Hubschrauber- und Luxusjachtcharter sowie Luxusreisen einschließen. Heute betreibt und verwaltet das Unternehmen eine Flotte mit unterschiedlichen Typen, darunter der erste und bisher einzige Dream Jet der Welt, und fliegt 820 Flughäfen in 180 Ländern und Territorien an.



