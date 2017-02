Der in der Türkei festgenommene Journalist der "Welt" kann seitens der Deutschen Botschaft auf "jede notwendige anwaltliche Unterstützung" zählen. Ihm wird unter anderem Datenmissbrauch und Terrorpropaganda vorgeworfen.

Das Auswärtige Amt misst dem Fall des in der Türkei festgenommenen deutschen Journalisten Deniz Yücel "allergrößte Bedeutung" für den Kampf um die Pressefreiheit zu. "Wir wollen alles tun, was in unserer ...

