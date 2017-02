Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Reiner Hoffmann, hat die arbeitsmarktpolitischen Reformankündigungen des designierten SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz gelobt. "Der Ansatz, die Bezugsdauer von Arbeitslosengeld I zu verlängern, ist richtig", sagte Hoffmann den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstag).

"Die Schutzlücken müssen geschlossen werden". Hoffmann verwies darauf, dass Ältere immer noch schlechte Chancen auf dem Arbeitsmarkt hätten. "Insbesondere sie müssen davor bewahrt werden, in Hartz IV zu rutschen", sagte Hoffmann. Hoffmann lobte auch die Forderungen des designierten SPD-Kanzlerkandidaten zur Stärkung der betrieblichen Mitbestimmung.

"Wenn Globalisierung und Digitalisierung auch die Arbeitswelt verändern, muss die Mitbestimmung entsprechend weiter entwickelt werden", sagte der DGB-Chef. Dass Menschen, die einen Betriebsrat gründen wollten, nicht vor Kündigungen geschützt seien, müsse geändert werden: "Wer sich für andere Menschen einsetzen will, hat einen Anspruch auf Schutz."