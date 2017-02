LUXEMBURG (dpa-AFX) - Das Verbrauchervertrauen in der Eurozone hat sich im Februar überraschend deutlich eingetrübt. Der entsprechende Indikator sei im Vergleich zum Vormonat um 1,4 Punkte auf minus 6,2 Punkte gefallen, teilte die EU-Kommission am Montag in Luxemburg mit. Volkswirte hatten hingegen mit minus 4,9 Punkten gerechnet. Der Wert für Januar wurde von minus 4,9 Punkten auf minus 4,8 Punkte nach oben revidiert./jsl/jkr/he

