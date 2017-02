München (ots) - Ostern 2017 erleben die Jugendlichen der ARD/WDR-Serie "Armans Geheimnis" neue, aufregende Abenteuer. Alle Fans können sich auf 13 spannende Folgen mit Sinje Irslinger (Charlie), François Goeske (Arman), Gil Ofarim (Mick), Luise Befort (Patrizia), Joyce Ilg (Orakel) und vielen anderen freuen.



Eine mysteriöse Macht holt Charlie und Tarik zurück an den Ort ihres ersten Zusammentreffens. Doch auf dem idyllischen Pferdehof der Familie Liliental ist die Wiedersehensfreude nur kurz: Ein gefährlicher Schattenzauber bedroht ganz Namra. Die neuen Folgen führen Charlie und ihre Freunde immer tiefer in die Welt von "Armans Geheimnis" hinein. Ein magisches weißes Pferd weist ihnen dabei den Weg. Sie können nicht ahnen, dass ihr neues Abenteuer sie für immer verändern wird. Das Erste zeigt die neue Staffel der Mysteryserie im Osterprogramm: von Karfreitag bis Ostermontag, 14. bis 17. April 2017. Mit dem Start wird die komplette 2. Staffel auch online unter armans-geheimnis.de und am Osterwochenende zeitversetzt bei ONE zu sehen sein.



So geht es weiter bei "Armans Geheimnis": Dieses Abenteuer können Charlie (Sinje Irslinger) und ihre Freunde nur gemeinsam bestehen. Doch eine geheimnisvolle Macht hat die eingeschworene Clique auseinandergerissen. Während Patrizia (Luise Befort) und Nils (Tom Gramenz) sich in der Stadt auf die Suche nach Charlie und Tarik (Kaan Sahan) machen, sind die beiden längst auf dem Pferdehof der Familie Liliental. Dort, in der magischen Welt von Namra, warten nicht nur die beiden "Neuen", Dimitri (Matti Schmidt-Schaller) und Jenny (Amina Merai), auf sie, sondern auch eine dunkle Bedrohung. Mick (Gil Ofarim) möchte die vier Jugendlichen so schnell wie möglich aus Namra wegbringen, doch das Tor zur Menschenwelt ist verschlossen. Charlie kann nicht länger tatenlos herumsitzen und beschließt gemeinsam mit Tarik, das Orakel (Joyce Ilg) zu befragen. Doch schlau werden sie aus dessen rätselhaften Antworten nicht. Da keimt in Mick ein schrecklicher Verdacht auf, wer wirklich hinter dem zerstörerischen Schattenzauber stecken könnte.



In weiteren Rollen zu sehen: François Goeske als Arman, Svenja Jung als Milena, Judith Sehrbrock, Petra Kelling, Marie Nasemann, Nico Ramon Kleemann u.v.a.



Regie führt Irina Popow ("Magna Aura", "Die 10 Gebote", "Schloss Einstein"). Die Bücher zur zweiten Staffel der horizontal erzählten Serie wurden von einem Autorenteam unter Leitung von Alexander Lindh entwickelt. "Armans Geheimnis" ist eine Produktion der ProSaar Medienproduktion GmbH (Produzent: Martin Hofmann, Producerin: Christine Hirt) im Auftrag der ARD unter Federführung des Westdeutschen Rundfunks für Das Erste (Redaktion: Henrike Vieregge; Redaktionsleitung: Brigitta Mühlenbeck).



Die Sendetermine der 2. Staffel im Ersten: Karfreitag, 14. April, um 8:40 Uhr, 9:05 Uhr und 9:30 Uhr (Folgen 14-16), Karsamstag, 15. April, um 8:15 Uhr, 8:45 Uhr, 9:10 Uhr und 9:35 Uhr (Folgen 17-20), Ostersonntag, 16. April, um 8:15, 8:40 Uhr und 9:05 Uhr (Folgen 21-23) und Ostermontag, 17. April, um 8:10 Uhr, 8:35 Uhr und 9:00 Uhr (Folgen 24-26).



Rückblende: Was in der 1. Staffel von "Armans Geheimnis" geschah Charlie ist 15 als ihre Mutter sie während der Ferien auf dem Pferdehof der Familie Liliental einquartiert. Dabei kennt Charlie dort niemanden und soll zu ihrem Unmut kräftig mit anpacken. So wie ihr geht es auch vier anderen Jugendlichen. Aber gemeinsam mit Nils, Tarik, Dajana und Patrizia wird Charlie von den Lilientals herzlich empfangen. Bald sind alle wie verzaubert von der geheimnisvollen Stimmung, die den Hof umgibt. Die Jugendlichen erkennen, dass hier das Tor zu einer anderen Welt liegt, dem geheimnisvollen Namra. Und es ist alles andere als Zufall, dass ausgerechnet sie hier zusammentreffen: Denn sie sind die Auserwählten - und stecken mittendrin in einem uralten Kampf zwischen Gut und Böse. Der finstere Zauberer Garwin hat noch eine offene Rechnung mit dem rätselhaften Arman: Einst waren sie die besten Freunde. Doch Garwin belegte aus Eifersucht Arman und seine vier Brüder mit einem Fluch und verwandelte sie in Pferde. Als Charlie und die vier anderen Jugendlichen ankommen, ändert sich alles: Mit den Pferden verbindet die Freunde ein unsichtbares Band, und Charlie fühlt sich von Arman magisch angezogen. Gemeinsam stellen sie sich Garwins Fluch und erleben ein Abenteuer, dass sie sich selbst in ihren kühnsten Träumen nicht vorzustellen wagten - aber dann müssen sie Namra wieder verlassen.



Die ersten vier Folgen der neuen Staffel stehen akkreditierten Journalisten im Vorführraum des Ersten (https://presse.daserste.de/pages/vorfuehrraum/liste.aspx) und der WDR-Presselounge (presse.wdr.de) zur Ansicht zur Verfügung. Neue Fotos unter ard-foto.de.



Weitere Infos unter armans-geheimnis.de.



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Lena Schmitz, WDR Presse und Information Tel.:0221/220-7121, E-Mail: lena.schmitz@wdr.de Julia Radonjic und Marc Meissner, planpunkt: PR Tel.: 0221/91255710, E-Mail: post@planpunkt.de