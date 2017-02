Hilft der Internationale Währungsfonds (IWF) Griechenland - oder hilft er nicht? Zumindest Bundesfinanzminister Schäuble ist sich sicher, dass der IWF beim laufenden Hilfsprogramm für Griechenland teilnehmen wird.

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble rechnet fest mit der Teilnahme des Internationalen Währungsfonds (IWF) am laufenden Hilfsprogramm für Griechenland. "Der IWF wird sich beteiligen", sagte Schäuble am Montag vor einem Treffen der Euro-Finanzminister in Brüssel. Sollte der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...