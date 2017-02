Hannover - Die Renditen der US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren pendeln auch weiterhin in Sichtweite der psychologisch wichtigen Marke von 2,5%, so die Analysten der Nord LB.Erfreuliche Konjunkturdaten aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten - insbesondere mit Blick auf den Konsumsektor - würden einen etwas größeren Handlungsdruck bei der FED erwarten lassen. So sei nach dem ausgeprägten Anstieg im Berichtsmonat Dezember zum Start des neuen Jahres eigentlich mit einer zumindest etwas eingetrübten Entwicklung bei den US-Einzelhandelsumsätzen zu rechnen gewesen. Dazu sei es nun nicht gekommen. Zudem lasse eine im Januar deutlich gestiegene Inflation in den USA eine frühere Zinsanhebung etwas wahrscheinlicher werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...