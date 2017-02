Hannover - Seit Dezember 2016 halten sich nunmehr die Notierungen der bedeutendsten Rohölbenchmarkpreise über der Marke von 50 US-Dollar je Barrel, so die Analysten der Nord LB.Insofern könne schon fast von einer behäbigen Entwicklung an den internationalen Märkten für das schwarze Gold gesprochen werden. Tatsächlich dürfe die derzeitige vermeintliche Ruhe nicht zum Anlass genommen werden, von einer wirklichen Entspannung zu sprechen. Auch wenn aus dem Umfeld der OPEC zuletzt Erfolgsmeldungen mit Blick auf die Umsetzung der Fördermengenbegrenzungen gekommen seien, dürften die äußeren Umstände, die zu den geringeren Ausbringungsmengen geführt hätten, nicht ignoriert werden. Zu denken sei hier beispielsweise an saisonale Faktoren. Von belastbaren Ergebnissen mit Blick auf den Kürzungsdeal würden die Analysten der Nord LB an dieser Stelle also noch nicht sprechen wollen. Vielmehr gelte es nach ihrer Auffassung, die erste Jahreshälfte abzuwarten.

