Tolle Nachricht für alle Hobbysportler und Genießer von fruchtigen Erfrischungen: Die beliebte VILSA H2Obst-Reihe erhält Verstärkung. Die Kombination aus Apfel und Traube ist ein Klassiker, der von VILSA erfrischend neu interpretiert wird.



Ab März wird es das neue VILSA H2Obst Apfel-Traube im Handel geben. Gemischt mit VILSA Mineralwasser und einem Fruchtsaftanteil von 20 % überzeugt die neue Sorte mit einem fruchtig-runden Geschmack. Das ausgewogene Verhältnis von Süße und Säure und die angenehm prickelnde Kohlensäure machen VILSA H2Obst Apfel-Traube schon jetzt zu einem Klassiker. Die kalorienarme Erfrischung ist der perfekte Begleiter beim Sport und im Alltag.



Apfel-Traube ist eine weitere Geschmacksrichtung der beliebten H2Obst-Produktfamilie. Eingeführt wird die neue Variante in den gewohnt komfortablen Mehrweg- und Einweggebinden und ersetzt damit die aus dem Markt gehende Sorte H2Obst Apfel- Rhabarber. Zusätzlich hat VILSA H2Obst Apfel-Traube für alle motivierten Sportler noch ein attraktives Gewinnspiel mit tollen Preisen im Gepäck. Lassen Sie sich überraschen!



Über VILSA:



Die Marke VILSA ist Dachmarke des privat geführten Familienunternehmens VILSA-BRUNNEN Otto Rodekohr GmbH & Co. KG. In Norddeutschland ist VILSA Marktführer im Segment Mineralwasser und gleichzeitig Anbieter des größten Sortiments alkoholfreier Erfrischungsgetränke. Das natürliche Mineralwasser von VILSA ist nachweislich seit Jahrtausenden unberührt und wird unter strengsten Auflagen gefördert. Der verantwortungsvolle Umgang mit natürlichen Ressourcen ist elementarer Bestandteil der Firmenphilosophie des Familienunternehmens. Daher unterstützt VILSA-BRUNNEN Projekte, die die Natur und deren kostbare Ressourcen schützen und die eigene Quelle für die folgenden Generationen bewahren. Für weitere Informationen: www.vilsa.de



