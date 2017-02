Die CDU hat genug von Opposition in NRW und will Rot-Grün ablösen. Parteichef Laschet legt drei Monate vor der Landtagswahl ein "Regierungsprogramm" vor. Dabei sieht es für die CDU in Umfragen nicht rosig aus.

Mit den Themen Sicherheit, Wirtschaftskraft und Bildung will die CDU bei der NRW-Landtagswahl im Mai stärkste Kraft werden. Nordrhein-Westfalen müsse von den Schlusslicht-Plätzen wieder an die Spitze der Bundesländer gelangen, sagte CDU-Landeschef und Spitzenkandidat Armin Laschet am Montag in Düsseldorf.

Drei Monate vor der Wahl stellte er das "Regierungsprogramm" seiner Partei bis 2022 vor. Oberstes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...