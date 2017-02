Mladá Boleslav (ots) -



- Hochmoderner Dreizylinder vereint kompakte Konstruktion mit vorbildlicher Laufruhe - Seit 118 Jahren werden am SKODA Stammsitz Mladá Boleslav Motoren entwickelt und gebaut - Seit 1997 produziert SKODA Aggregate für die Marken der Volkswagen Gruppe - 1,0 TSI erweitert Bandbreite der Motorenfamilie nochmals



SKODA hat den 13-millionsten Motor produziert. Zugleich startet im Motorenwerk Mladá Boleslav die Herstellung des neuen Aggregats 1,0 TSI. Der Dreizylinder-Turbobenziner gehört zur Motorenfamilie EA 211, die SKODA in vier Hubraumgrößen baut. Der Vierventiler mit Aluminium-Motorblock zeichnet sich durch seine kompakten Dimensionen und vorbildliche Laufruhe aus. Die Aggregatefertigung am Stammsitz von SKODA begann 1899, als Václav Klement und Václav Laurin - die Gründerväter der Marke - ihren ersten Motorradmotor fertigten.



"Der Meilenstein von 13 Millionen von SKODA produzierten Aggregaten steht für 118 Jahre Ingenieurskunst und die Leistungsfähigkeit unserer Mannschaft", sagt Michael Oeljeklaus, SKODA Vorstand Produktion und Logistik. "Unser Stammwerk in Mladá Boleslav gehört zu den traditionsreichsten Standorten in der Automobilindustrie. Mit dem Produktionsstart der TSI-Dreizylinder der Baureihe EA 211 fügen wir dieser Erfolgsgeschichte nun ein weiteres Kapitel hinzu."



Das erste Aggregat aus der Werkstatt von Laurin & Klement in Mladá Boleslav war ein 1,25 PS starker Einzylinder für die Slavia-Motorräder des 1895 gegründeten Unternehmens. Zuvor hatten Laurin und Klement in der mittelböhmischen Stadt Fahrräder mit der Bezeichnung Slavia gebaut. 1905 konstruierten sie das erste Automobil, die Voiturette A mit einem wassergekühlten 1.005-ccm-Triebwerk und 7 PS Leistung. 1997, also sechs Jahre nach dem Neustart unter dem Dach des Volkswagen Konzerns, lieferte SKODA erstmals Motoren aus Mladá Boleslav an Schwestermarken innerhalb des Konzerns.



Die Produktion der EA 211 Modelreihe begann 2012. Diese Motorenfamilie zeichnet sich durch einen Zylinderblock aus Aluminium und zwei obenliegende Nockenwellen aus, die vier Ventile pro Zylinder betätigen. Der Abgaskrümmer ist in den Zylinderkopf integriert.



Der neue 1,0 TSI erweitert die Bandbreite der Motorenfamilie nochmals. Der moderne Dreizylinder verfügt über gewichtsoptimierte, geschmiedete Pleuel und Aluminiumkolben. Er benötigt keine Ausgleichswelle und überzeugt mit vorbildlicher Laufkultur. Gegenüber vergleichbar starken Vierzylindern ist er kompakter, leichter sowie reibungsärmer und arbeitet damit deutlich effizienter.



In den vergangenen Jahren hat SKODA die Fertigungskapazitäten des Stammwerks sowohl für Fahrzeuge als auch für Motoren deutlich erhöht. Heute entstehen in Mladá Boleslav bis zu 2.300 Triebwerke pro Tag. In der Motorenfertigung arbeiten rund 1.400 Beschäftigte.



SKODA investiert kontinuierlich in den Ausbau von Motorenentwicklung und -produktion. 2014 nahm das Unternehmen sein neues Motorenzentrum in Betrieb, im Jahr darauf begannen bereits die Bauarbeiten für eine Erweiterung - sie wird im März 2017 eröffnet.



Neben Triebwerken fertigt SKODA auch Getriebe für eigene Modelle und Modelle der Schwestermarken. In Mladá Boleslav laufen die Handschalter der Typen MQ 100 und MQ 200 vom Band, die automatischen Direktschaltgetriebe DQ 200 kommen aus Vrchlabí - dort wurde kürzlich das 1,5-millionste DSG seit 2012 gefertigt.



Meilensteine der SKODA Motorenfertigung in Mladá Boleslav



1997



SKODA liefert erstmals Motoren für die Volkswagen Gruppe; das erste Aggregat ist ein 1,0 Liter großer Benziner mit 37 kW (50 PS) für die Kleinwagen des Konzerns.



2001



In Mladá Boleslav beginnt die Produktion des 1,2 HTP aus der Motorenfamilie EA 111.



2009



Die Aggregatefamilie EA 111 wird um den Turbobenziner 1,2 TSI erweitert.



2012



In Mladá Boleslav beginnt der Bau des Motorenzentrums mit 21 neuen Motoren- und Komponenten-Prüfständen; es geht im April 2014 in Betrieb. Die neue Motorenfamilie EA 211 startet mit den Versionen 1,2 TSI und 1,4 TSI.



2014



Die Saugbenziner 1,6 MPI und 1,0 MPI erweitern die EA 211-Familie. Das dreimillionste 1,2 HTP-Triebwerk läuft vom Band.



2015



SKODA legt den Grundstein für die Erweiterung des Motorenzentrums in Mladá Boleslav. Die Motorenfamilie EA 211 erreicht die Marke von 500.000 gebauten Exemplaren.



2016



Nächstes Jubiläum: eine Million EA 211-Aggregate produziert.



2017



Produktionsstart für den hochmodernen EA 211-Dreizylinder 1,0 TSI.



