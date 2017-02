Frankfurt - Gold startet kaum verändert bei rund 1.235 USD je Feinunze in die neue Handelswoche, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Silber koste 18 USD je Feinunze. Bei den Gold-ETFs sei am Freitag die 13-tägige Zuflussstrecke gerissen: Die Bestände seien um 5,1 Tonnen abgebaut worden. Auch die spekulativen Finanzinvestoren hätten sich bei Gold zuletzt etwas zurückgezogen und gemäß CFTC-Statistik in der Woche zum 14. Februar ihre Netto-Long-Positionen um gut 9% auf 63,6 Tsd. Kontrakte reduziert.

