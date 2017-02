Baden-Baden (ots) -



Wie leben Stars, wenn die Kamera aus ist? Moderator Pierre M. Krause findet es in den neuen Folgen der Reihe "Krause kommt" im SWR Fernsehen heraus. Dabei segelt er mit Schönheitschirurg Werner Mang, läuft Schlittschuh mit der Schauspielerin Jenny Elvers, fährt mit Schauspieler Hannes Jaenicke ins Kloster Andechs und grillt mit Kabarettist und Entertainer Herbert Feuerstein. Zum Auftakt der neuen Staffel ist am Freitag, 17. März 2017, um 23:30 Uhr im SWR Fernsehen Pierres Besuch bei dem Schönheitschirurgen Prof. Dr. Werner Mang am Bodensee zu sehen.



Folge 1: Der Schönheitschirurg der Stars - Werner Mang In Werner Mangs Schönheitsklinik am Bodensee geben sich Prominente die Klinke in die Hand. Moderator Pierre M. Krause ist zum Auftakt der neuen Staffel für zwei Tage zu Gast bei dem Arzt, geht mit ihm auf einen Segeltörn und fordert ihn bei einem Tennis-Match heraus. Beim gemeinsamen Kochen und Abendessen lernt Pierre M. Krause den Arzt und seine Familie persönlich kennen. Werner Mang führt Pierre M. Krause durch die Klinik und gibt ihm Schönheitstipps. Sendung: Freitag, 17. März 2017, 23:30 Uhr, SWR Fernsehen



Folge 2: Ein Leben mit Höhen und Tiefen - Jenny Elvers Pierre M. Krause zieht es in der zweiten Folge nach Salzhausen in der Lüneburger Heide zu Jenny Elvers, die vor Kurzem ihren Wohnsitz in Marbella wieder gegen den in der alten Heimat eingetauscht hat. Beim gemeinsamen Eislaufen macht Pierre M. Krause keine gute Figur, im Gespräch mit Elvers dafür umso mehr. Sie erzählt von ihrer gescheiterten Ehe, ihrer inzwischen überwundenen Alkoholsucht und voller Stolz von ihrem 15-jährigen Sohn. Elvers' Lebensgefährte Steffen von Beeck lobt die Kochkünste der Schauspielerin, die bereits für Kanzlerin Angela Merkel gekocht hat. Sendung: Freitag, 24. März 2017, 23:30 Uhr, SWR Fernsehen



Folge 3: Smart, engagiert, sympathisch - Hannes Jaenicke In Utting am Ammersee lebt der Schauspieler, Dokumentarfilmer und Umweltaktivist Hannes Jaenicke, der Pierre in der dritten Folge zu sich einlädt. Beim Besuch im malerischen Kloster Andechs, in Jaenickes privater Badebucht und bei einem Segelbootausflug, aber auch bei Zigarren, Wein und gutem Essen, sprechen der Schauspieler und Pierre M. Krause über gute und schlechte Filme, Jaenickes Leben zwischen Kalifornien und Deutschland, sein intensives Engagement für eine bessere Welt, aber auch über ganz private Themen. Sendung: Freitag, 31. März 2017, 23:30 Uhr, SWR Fernsehen.



Folge 4: Eine Ikone des deutschen Humors - Herbert Feuerstein Im beschaulichen Erftstadt nahe Köln bestaunt Pierre M. Krause in der vierten Folge die privaten Räume seines Idols und "Seelenverwandten" Herbert Feuerstein. Beim lustigen, aber erfolglosen Grillen mit dem kongenialen einstigen Gegenspieler Harald Schmidts lernt Pierre "Frau Feuerstein" und die Nachbarn des Paars kennen. Im Kölner Zoo ist Feuerstein Stammgast. Der Ausflug dorthin verläuft allerdings anders, als Pierre erwartet hatte - typisch Feuerstein eben. Sendung: Freitag, 7. April 2017, 00:15 Uhr, SWR Fernsehen.



Vielseitiger Moderator



Pierre M. Krause gehörte mehrere Jahre zum Team der "Harald Schmidt Show". Er führt regelmäßig durch das "SWR3 New Pop Festival" in Baden-Baden und ist u. a. im Rateteam der SWR Quizshow "Sag die Wahrheit" zu sehen. Seit mehr als zehn Jahren moderiert er die "SWR3 latenight", die seit 2016 "Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight" heißt und am 13. Dezember 2016 mit der 500. Folge ein großes Jubiläum feierte. Für die Sendung "TV-Helden" wurde er bereits mit dem Deutschen Fernsehpreis gekrönt. Zudem hat er das Buch "Hier kann man gut sitzen - Geschichten aus dem Schwarzwald" verfasst.



Sendetermine



Folge 1: Freitag, 17. März 2017, 23:30 Uhr, SWR Fernsehen Folge 2: Freitag, 24. März 2017, 23:30 Uhr, SWR Fernsehen Folge 3: Freitag, 31. März 2017, 23:30 Uhr, SWR Fernsehen Folge 4: Freitag, 7. April 2017, 00:15 Uhr, SWR Fernsehen



