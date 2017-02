FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum späten Nachmittag um 0,13 Prozent auf 164,65 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,297 Prozent.

Skeptisch bewertet der Markt die politische Lage in Frankreich. Verbesserte Umfragewerte für die Chefin des Front National, Marine Le Pen, verhinderten nach Einschätzung von Händlern Kursgewinne beim Euro. Laut Umfragen hat sie den Abstand zu ihren möglichen Konkurrenten bei den französischen Präsidentschaftswahlen im zweiten Wahlgang verringert. Le Pen will den Austritt Frankreichs aus der Eurozone. Während deutsche Anleihen von der gestiegenen Unsicherheit profitierten, gerieten die französischen Anleihen unter Druck. Die Risikoaufschläge für französische Staatsanleihen stiegen auf den höchsten Stand seit dem Jahr 2012.

Die etwas zuversichtlicheren Aussagen von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble zur Lage in Griechenland belasteten die deutschen Anleihen in diesem Umfeld nicht. Dieser rechnet nach eigener Aussage mit einer Einigung der bislang zerstrittenen internationalen Geldgeber über weitere Griechenland-Hilfen. "Ich gehe davon aus, dass die Institutionen jetzt eine gemeinsame Position haben", sagte Schäuble vor einem Treffen der Euro-Finanzminister am Montag in Brüssel. Zudem erwarte er, dass es bei der Zusammenkunft eine Verständigung über die Rückkehr der Kontrolleure nach Athen geben werde. Die Renditen für griechische Staatsanleihen gaben deutlich nach. So sank die Rendite für zehnjährige Papiere um 0,24 Prozentpunkte auf 7,34 Prozent./jsl/stb

ISIN DE0009652644

