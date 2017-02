Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag auf breiter Front zugelegt. Die Gewinne hielten sich im Leitindex SMI gleichwohl in sehr engen Grenzen, da die schwerkapitalisierten Nestlé- und Novartis-Aktien einen schwachen Wochenstart hinlegten. Nach positiven Vorgaben von den wichtigsten Überseebörsen war das Leitbarometer bereits freundlich gestartet und im frühen Handel auf ein 12-Monatshoch gestiegen. Anschlussimpulse blieben dann allerdings aus, und auch auf der Unternehmensebene blieb es ruhig. Da zudem die US-Börsen zum Wochenbeginn feiertagsbedingt (Presidents Day) geschlossen blieben, sei es ein phasenweise zähes, fast lethargisches Geschäft gewesen, hiess es im Handel.

Aufhorchen liess der starke Anstieg bei den deutschen Produzentenpreisen, befeuerte dieser doch die Erwartung eines Inflationsschubs auch in der Eurozone. Mit weiter steigenden Teuerungsraten würde EZB-Chef Draghi eines der wichtigsten Argumente für seine ultralockere Geldpolitik wegbrechen. Und letztere ist bekanntlich einer der Preistreiber an den europäischen Aktienmärkten. Zugleich steigen die politischen Risiken. Im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen in Frankreich kletterte der Risikoaufschlag für französische Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren auf den höchsten Stand seit 2012.

Der Swiss Market Index (SMI) notierte zum Handelsende 0,09% höher auf 8'514,52 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, legte allerdings ...

Den vollständigen Artikel lesen ...