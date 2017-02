Frankfurt - In der letzten Woche markierte der Weizenpreis in Chicago mit über 450 US-Cents je Scheffel ein 8-Monatshoch, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Wie die aktuellen CFTC-Daten zeigen würden, sei der Preisanstieg begleitet worden von einem deutlichen Rückgang der Netto-Short-Positionen der kurzfristig orientierten Marktteilnehmer. In den letzten Tagen der Woche habe der Preis aber nachgegeben. Wohl sei wieder stärker ins Bewusstsein gekommen, dass die Versorgung mit Weizen global sehr üppig sei und sich die Witterung bisher für die Ernte 2017/18 in den wichtigsten Anbauregionen recht vorteilhaft zeige.

