Frankfurt - Die Metallpreise starten mit einem positiven Unterton in die neue Handelswoche und machen einen Teil ihrer Verluste von Ende letzter Woche wieder wett, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Kupfer erobere die Marke von 6.000 USD je Tonne zurück, Zink notiere bei 2.800 USD je Tonne. In der "Escondida"-Mine in Chile werde weiter gestreikt und auch bezüglich der "Grasberg"-Mine in Indonesien seien die Fronten zwischen dem Minenbetreiber Freeport-McMoRan und der Regierung offenbar verhärtet. Zwar habe das Energie- und Bergbauministerium die Empfehlung abgegeben, dass Freeport innerhalb eines Jahres 1,1 Mio. Tonnen Kupferkonzentrat exportieren dürfe. Das Handelsministerium müsse aber aufgrund dieser Empfehlung noch die Exportgenehmigungen ausstellen. Diese würden zudem nur gelten, wenn Freeport die von der Regierung geforderten neuen Vertragsbedingungen akzeptiere, wogegen sich das Unternehmen wehre.

Den vollständigen Artikel lesen ...