Stuttgart (ots) - Bisher blieben die Ziele von Martin Schulz unklar. Doch jetzt beginnt er, den programmatischen Bauplan seiner Kanzlerkandidatur zu skizzieren. Der Parteilinken wird gefallen, was Schulz an ersten Korrekturen der Agenda 2010 verspricht. Seine Forderung nach einem länger andauernden Bezug von Arbeitslosengeld I für ältere Arbeitnehmer, verbunden mit dem noch sehr vagen Versprechen, die Renten auf einem höheren Niveau abzusichern als bisher geplant, ist Musik in den Ohren der Linken. Es ist ein Signal Richtung Rot-Rot-Grün, die Verheißung, es ernst zu meinen mit dem Politikwechsel.



