The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.02.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.02.2017



ISIN Name



CA92647L1094 VICTORY VENTURES INC.NEW

CH0219273932 LEDERMANN IMMOB.NA.SF 100

DE000A0MUQ14 AMPEGA BALANCED 1

US09578R1032 BLUE NILE INC. DL-,001

US92231M1099 VASCULAR SOLUTIONS