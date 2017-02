Weltweit wachsen die Ausschüttungen der Unternehmen kaum. Deutsche Unternehmen schütten dagegen weiterhin hohe Dividenden aus. Experten raten Anlegern zu einer langfristigen Strategie.

Die Aussichten für die Weltwirtschaft verbessern sich - eigentlich eine positive Nachricht für Dividenden. Doch weltweit dürften die Ausschüttungen im Jahr 2017 nur moderat zulegen, in Dollar umgerechnet um 0,3 Prozent auf 1,158 Billionen Dollar. Das geht aus einer aktuellen Schätzung des britischen Vermögensverwalters Henderson Global Investors hervor.

Zum Teil liegt das geringe Dividendenwachstum am starken Dollar. Denn in den jeweiligen Lokalwährungen gerechnet, steigen die Ausschüttungen nach den Berechnungen Hendersons immerhin um 3,2 Prozent. Wesentlich besser sieht es für Anleger aus, die in deutsche Aktien investiert haben: Sie können sich in diesem Frühjahr auf deutlich höhere Dividenden als im Vorjahr freuen. Die Ausschüttungen der 110 größten deutschen Aktien dürften um zehn Prozent auf fast 43 Milliarden Euro steigen, wie die DZ Bank Anfang Februar prognostizierte. Zu den größten Dividendenzahlern zählen dabei Daimler, Allianz und Siemens.

Bereits 2016 stiegen die weltweiten Dividenden nur um 0,1 Prozent. Alex Crooke, Leiter der Abteilung Globale Aktienerträge bei Henderson, betont aber das hohe Niveau der Ausschüttungen. Trotz des derzeit geringen Wachstums der Ausschüttungen auf Dollarbasis sollten die Anleger nicht vergessen, dass ihnen jedes Jahr "nach wie vor riesige Summen an Dividendenerträgen zufließen".

Für das geringe Wachstum gab es neben der Dollarstärke weitere Gründe: Einer ...

