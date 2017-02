Stuttgart (ots) - Bisher blieben die Ziele von Martin Schulz unklar. Jetzt beginnt er, den programmatischen Bauplan seiner SPD-Kanzlerkandidatur zu skizzieren. Der Parteilinken wird gefallen, was Schulz an ersten Korrekturen der Agenda 2010 verspricht. Mehr als ein kleines, schmackhaftes Zuckerstück ist das für die Parteilinke aber noch nicht. Sie will weit mehr: die Vermögensteuer, eine deutlich höhere Erbschaftsteuer, einen Anstieg des Spitzensteuersatzes. Je weiter sich Schulz aber nach links treiben lässt, desto größer wird die Gefahr, die Zustimmung der politischen Mitte zu verlieren, ohne deren Wähler die SPD noch nie eine Wahl gewonnen hat.



