Befreiungsschlag für D'Sechzger: Im Bayern-Derby gegen den 1. FC Nürnberg hat sich die TSV 1860 München mit 2:0 durchgesetzt. Die beiden Neuzugänge Abdoulaye Ba (16. Minute) und Lumor Agbenyenu (39. Minute) besorgten die entscheidenden Treffer.

In der zweiten Halbzeit gab es im Münchener Nieselregen kaum noch echte Torchancen. Während die Gastgeber das Ergebnis allerdings souverän verwalteten, enttäuschte Nürnberg ohne Ideen auf ganzer Linie. In der Tabelle kommt die TSV damit auf 25 Punkte und entfernt sich weiter von der Abstiegszone, in der direkt hinter den Löwen vier Mannschaften mit jeweils 18 Punkten darben.