Regensburg (ots) - Man kann die Aussagen Trumps über einen Vorfall in Schweden als eine weitere Episode im Grotesken-Kabinett des US-Präsidenten sehen und darüber spötteln. Aber sie sind nicht lustig. Wenn Trump ernsthaft aus einem Fernsehbericht die Schlussfolgerung gezogen hat, in Schweden sei es zu einem Vorfall gekommen, während ihm Sicherheitsunterweisungen der Geheimdienste egal sind, dann ist das gefährlich. Und wenn der Präsident den Vorfall einfach nur erfunden hat, um ein Argument für seine Politik zu haben, ist es bedrohlich. Trump interessiert sich nicht für Wahrheiten. Er interessiert sich nur für seine Ziele. Die aber sind auch nach einem Monat im Amt noch alles andere als klar.



