Washington (ots/PRNewswire) - Venture Global LNG, Inc., hat GE Oil & Gas als strategischen Partner zur Bereitstellung einer Technologielösung für komplette Anlagen für die in Entwicklung befindlichen Exporteinrichtungen für Flüssigerdgas (LNG) in Louisiana ausgewählt. Die Vereinbarung sieht vor, dass GE Oil & Gas moderne Technologien aus dem breiteren GE-Angebot zum Einsatz bringen wird, um ein umfassendes Antriebs-, Vorbehandlungs- und Verflüssigungssystem für Flüssigerdgas zur Verfügung zu stellen. Der Vertrag bietet für die Bereitstellung ein komplettes System zur Verarbeitung von Flüssigerdgas unter einem festgelegten Zeitplan und klar definierten Preis- und Leistungsstandards, die allesamt von GE, einem anerkannten Marktführer in der LNG-Branche, gewährleistet werden.



Mike Sabel und Bob Pender, die beiden CEOs von Venture Global LNG, Inc., gaben in einer gemeinsamen Erklärung bekannt: "Dieser Geschäftsabschluss ist für die LNG-Branche ein Präzedenzfall. Er wird bei Projekten zu wesentlichen Kostensenkungen führen und Risiken verringern und er wird die Zeitpläne für die Errichtung von Anlagen erheblich straffen. GE Oil & Gas engagiert sich auf diesem Markt und für sein Produktpaket. Das passt, zusammen mit ihren ausgezeichneten Fähigkeiten bei Lösungen für Montage, Herstellung und Service, perfekt zu unserer Strategie der Kostenkontrolle. GE Oil & Gas ist ein Weltklasse-Unternehmen und ein ausgezeichneter Partner, der unsere Vision für die Zukunft von Grundlastanlagen teilt, die auf hoch effizienten, mittelgroßen Verflüssigungsblocks aufbauen."



Rod Christie, CEO von GE Oil & Gas Turbomachinery, sagte: "Unsere modernen Technologien und die ergebnisorientierte Dienstleistungsvereinbarung passen ideal zur Strategie der Kostenkontrolle von Venture Global LNG, Inc.. Als einer der anerkannten Marktführer für Technologien in der LNG-Branche teilen wir gemeinsam mit Venture Global LNG, Inc., den Wunsch nach technischer und betrieblicher Erneuerung, um die Flüssigerdgasanlagen der Zukunft anbieten zu können. Mit unseren bisherigen Erfolgen im Bereich Flüssigerdgas empfehlen wir uns als ein Partner, der diese umfassende Lösung für mittelgroße Anlagen bereitstellen kann, wobei diese Lösung das GE-Verarbeitungsystem für Flüssigerdgas, die Verdichtung, elektrische Motoren, Stromerzeugung, die Vorbehandlung und Elektrizitätsverteilung umfasst. Wir freuen uns, dass wir neben unserer Technologie und unseren Dienstleistungen auch Kapital zur Verfügung stellen können, um das Projekt zu finanzieren und dabei helfen zu können, es voranzutreiben."



Venture Global LNG ist ein in den USA beheimatetes Unternehmen für den Export von Flüssigerdgas und entwickelt derzeit sowohl die 10-MTPA-Anlage Venture Global Calcasieu Pass auf einem Gelände von ca. 1.000 Acres an der Schiffsverbindung von Calcasieu Ship Channel und dem Golf von Mexiko als auch die 20-MTPA-Flüssigerdgasanlage Venture Global Plaquemines in Plaquemines Parish, Louisiana, auf einem ca. 630 Acres großen Gelände bei Meile 55 des Mississippi River, etwa 30 Meilen südlich von New Orleans in Louisiana.



Über Venture Global LNG.



Venture Global LNG beabsichtigt, langfristig Flüssigerdgas (LNG) zu niedrigen Kosten zu produzieren, wobei die Produktionsmöglichkeiten von kostengünstigem Erdgas in den USA genutzt werden sollen. Die Strategie von Venture Global LNG ist die Verwendung einer einzigartigen, hoch effizienten Verflüssigungstechnologie für Flüssigerdgas auf mittelgroßem Niveau. Weitere Informationen finden Sie unter www.venturegloballng.com.



Über GE Oil & Gas:



GE Oil & Gas arbeitet an der Erfindung eines neuen Industriezeitalters für die Öl- und Gasindustrie. In unseren Laboren und Anlagen sowie auf den Förderfeldern dehnen wir beständig die Grenzen der Technik weiter aus, um die größten betrieblichen und kommerziellen Herausforderungen von heute zu lösen. Wir verfügen über die Fähigkeiten, das Wissen und die technische Expertise, um die reale und die digitale Welt zu verbinden und damit die Zukunft zu gestalten. Folgen Sie GE Oil & Gas auf Twitter @GE_OilandGas oder besuchen Sie uns auf www.geoilandgas.com



Pressekontakt: Jessica Wickett Venture Global LNG Durchw.: +1 202 753-6739 jwickett@vglng.com



Stephanie Cathcart GE Oil & Gas Durchw.: +1 202 637 4108 stephanie.cathcart@ge.com