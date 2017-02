Halle (ots) - Im Zeitraum zwischen 2005 und 2015 ist der Anteil der 18- bis 27-Jährigen mit Kopfschmerzdiagnosen um 42 Prozent gestiegen. Der Oberarzt und Neurologe an der Uniklinik Halle, Torsten Kraya, sagte der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Dienstagausgabe), die Zahlen könnten ein Beleg dafür sein, dass der Leistungsdruck gerade auf junge Menschen enorm zugenommen habe. "Vor allem junge Patienten klagen über zunehmenden Stress in der Schule, aber auch in ihrer Freizeit", sagte der Neurologe der Zeitung. Stress sei ein typischer Auslöser für Kopfschmerzen. Als weiteren möglichen Grund nannte Kraya die zunehmende Nutzung von Smartphones und Tablets durch junge Menschen. "Wer immer erreichbar ist, kann nicht zur Ruhe kommen." Nach einer am Montag in Berlin vorgestellten Untersuchung der Krankenkasse Barmer GEK leiden immer mehr Menschen unter Kopfschmerzen. Besonders dramatisch sind die Steigerungsraten bei jungen Erwachsenen, von denen heute umgerechnet 1,3 Millionen unter dem Phänomen leiden.



