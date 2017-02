Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - DediProg Technology, der führende Anbieter von Engineering- und automatischen IC-Programmiergeräten, bringt allgemeine Flash-Speicher (UFS) Programmiergeräte für Engineering und großvolumige Massenproduktion auf den Markt. Die neuen NuProg-E, NuProg-F8 und DP3500 ergänzen das UFS-Systemdesign sowie die Akzeptanz, besonders in den Bereichen F&E, Produktverifizierung und Kleinserien- und Massenproduktion.



Der NuProg-E wurde Anfang 2016 eingeführt und war das erste UFS-Programmiergerät, das auf eingebettete UFS und auswechselbare UFS-Karten zugreifen konnte. Entwickler benötigen diese Werkzeuge bei der Entwicklung und Optimierung mobiler Plattformen, um höhere Speicherzugriffgeschwindigkeiten, geringeren Stromverbrauch und höhere Speicherdichte zu erzielen. Die NuProg-E Plattform wurde zu einem Gang-Programmiergerät erweitert und in einen automatischen Handler, den DP3500, für großvolumige UFS-Duplizierung für die Smartphone-Produktion integriert.



"Smartphones, hochauflösendes Video, 3D-Virtual Reality (VR) und die neuesten Gadgets haben den Bedarf an UFS-Geräten getrieben und die Komplexität von Design und Herstellung erhöht", sagte Chong Tsao, CEO von DediProg. "DediProg bietet zuverlässige Lösungen für die UFS-Programmierung an und wird auch weiterhin bei UFS-Technologien innovativ bleiben."



"Die NuProg-Serie unterstützt das komplette Spektrum der UFS-Geräte auf dem Markt und überkommt Herausforderungen bei der Produktion. Es ermöglicht qualitativ hochwertige UFS-Programmierung und steigert die Produktionseffizienz mit vorgeladenen GIGABYTES (GB) von Daten anstelle von In-System-Programmierung (ISP)", sagte Jerry Wu, AVP von HTC Manufacturing Engineering.



Die NuProg-Plattform unterstützt die UFS2.0, UFS2.1, eMMC und eMCP Standards, bietet hohe Programmiergeschwindigkeit, Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 50 MBytes/Sekunde und Lesegeschwindigkeiten von 100 MBytes/Sekunde. Sie ist in der Lage, auf UFS-Konfigurationen und fortschrittliche Umgebungen, wie Descriptors, Attributes, LUN und Flag zuzugreifen. DediProg arbeitet eng mit UFS-Halbleiterherstellern zusammen, darunter Samsung Semiconductor, SK Hynix, Toshiba und anderen, um sicherzustellen, dass alle Algorithmen unterstützt und getestet werden, damit sie deren individuelle Produktspezifikationen erfüllen.



Das UFS-Gang-Programmiergerät NuProg-F8 wurde für die Vereinfachung der Produktion und des Betriebs konzipiert, unterstützt 8 Slave-Steckplätzen und 1 Master-Steckplatz, die beide mit einem Programmierer und Duplikator ausgestattet sind. Der automatische Programmier-Handler DP3500 kann 6 NuProg-F8 Einheiten installieren und bis zu 48 Plätze zur Maximierung des Produktionsdurchsatzes erreichen.



Über DediProg Technology



DediProg konzipiert und entwickelt IC-Programmierlösungen für unterschiedliche Arten von Flash-Speichern, Mikrokontrollern sowie andere programmierbare Geräte und bietet hocheffiziente automatische Programmierausstattung an, die das Design und die Herstellung elektronischer Produkte für die Fahrzeug-, Medizin-. Mobilfunk-, und Unterhaltungselektronikmärkte ermöglichen.



OTS: DediProg Technology newsroom: http://www.presseportal.de/nr/125612 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_125612.rss2



Pressekontakt:



LiChong Tai Vice President +886-2-2790-7932 lc.tai@dediprog.com Foto - http://photos.prnasia.com/prnh/20170213/8521700822-a Foto - http://photos.prnasia.com/prnh/20170213/8521700822-b Foto - http://photos.prnasia.com/prnh/20170213/8521700822-c