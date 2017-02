Berlin (ots) - Der mexikanische Schriftsteller Paco Ignacio Taibo II sieht das Verhältnis zwischen den USA und seinem Heimatland "nicht so sehr in Trump und seinen Verrücktheiten" belastet, sondern in der "Unterwürfigkeit der mexikanischen Regierung, die keinerlei Kraft und Würde" habe. Im Interview mit der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Dienstagausgabe) prognostiziert der Autor: Die "tiefgehend verkommene" Regierung werde "die Schläge einstecken, ohne zu verhandeln, was die politische Situation in Mexiko noch angespannter machen wird". Über den US-Präsidenten sagt Taibo II: "Hitler erfand die Juden als äußeren Feind, Trump erfindet gleich zehn, und ich weiß nicht, wie viele er in den kommenden Monaten noch erfinden wird."



OTS: neues deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59019 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59019.rss2



Pressekontakt: neues deutschland Redaktion Telefon: 030/2978-1722