New York - Donald Trumps überraschende Wahl zum US-Präsidenten hat mehrere Möglichkeiten für das Investieren in den US-Märkten eröffnet, zumal seine kontroverse und umstrittene Politik voraussichtlich weitreichende Auswirkungen auf viele Bereiche der US-Wirtschaft haben wird, sagt Viktor Nossek von WisdomTree.

Nach Auffassung von Nossek, der beim ETF- und ETP-Emittenten als Direktor Research tätig ist, hat Trumps Politik das Potenzial, den im vergangenen Jahr eingeschlagenen Aufwärtstrend an den US-Märkten in Richtung neue Allzeithochs umzukehren. Sollten Anleger skeptisch sein, was Trumps Fähigkeit angehe, seine Pläne umzusetzen, erscheinen im Gegenzug weiterhin defensive Sektoren als attraktiv. Dafür spricht deren Kombination aus solidem Gewinn- und Dividendenwachstum und ihre gegenüber dem Gewinnwachstum niedrige Bewertung.

"Die grosse Unbekannte für Investoren bleibt zum Jahresbeginn, ob Trump tatsächlich viele seiner Wahlversprechen umsetzt, oder ob diese aufgeweicht (oder blockiert) werden, sobald sie die verschiedenen Etappen durchlaufen, über die sie in US-Gesetze eingebettet werden", sagt Nossek. "Abgesehen davon können Anleger ihre Portfolios an den möglichen Auswirkungen ausrichten, je nachdem welche Erwartung sie mitbringen was Trump erreichen kann."

Nossek entwirft dazu drei Strategien, die Anleger je nach ihren Erwartungen an eine Präsidentschaft Trumps verfolgen könnten.

Mit Trump wird alles gut

Für Investoren, die erwarten, dass Trump die Bandbreite seiner politischen Ziele durchsetzen kann, bieten nach Meinung von Nossek zyklische Branchen, die unter der vorherigen Regierung schlechter abschnitten, die besten Chancen. "Wenn Sie davon überzeugt sind, dass Donald Trumps Politik erfolgreich sein und das Wirtschaftswachstum beschleunigen wird, sollte der Fokus liegen auf Aktien von Unternehmen mit niedrigerem Verschuldungsgrad, hoher Profitabilität und der Fähigkeit, hohe Cashflows zu generieren. Diese Firmen kommen aus Branchen, denen Trump mit seiner Politik zu einem neuen Schub verhelfen will."

Zu diesen Bereichen zählt Nossek neben der Gesundheit die Industrie, IT und die Nicht-Basiskonsumgüter. Ausgenommen von einigen wenigen Firmen, die für letztes Jahr überwiegend enttäuschende Gewinne berichteten, könnten bei diesen Branchen die Gewinnprognosen nach oben angepasst werden, sollten unter Trump Kürzungen bei den Unternehmenssteuern und Ausgaben für Infrastrukturprogramme Gesetz werden.

Der WisdomTree US ...

