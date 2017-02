Von Margot Patrick und Joanne Chiu

LONDON (Dow Jones)--Die britische HSBC hat ihren Verlust im vierten Quartal drastisch ausgeweitet. Dennoch können sich die Aktionäre der Bank über weitere Aktienrückkäufe und eine Dividende freuen.

Die HSBC Holdings plc plant, weitere Aktien im Volumen von 1,0 Milliarden US-Dollar zurückzukaufen. Damit wird das gesamte Aktienrückkaufprogramm auf 3,5 Milliarden Dollar ausgeweitet. Die jüngste Runde an Rückkäufen soll in der ersten Jahreshälfte 2017 abgeschlossen werden.

Den Aktionären winkt außerdem eine Schlussdividende von 21 Cent je Aktie, was den Erwartungen entspricht. Analysten erwarten, dass die Bank in diesem oder im kommenden Jahr die Dividende erhöht oder weitere Aktien zurückkauft, um ihr überschüssiges Kapital an die Aktionäre zu verteilen.

Dabei hat die Bank im vierten Quartal einen Verlust von 4,23 Milliarden Dollar verbucht nach 1,33 Milliarden im Vorjahreszeitraum.

Die Bank ist seit 2011 im Umbau, der den Ausstieg aus den meisten Märkten in Lateinamerika und die stärkere Konzentration auf Asien umfasst. Die beiden größten Märkte der HSBC sind Hongkong und Großbritannien. Deshalb dürfte sich die Entscheidung der Briten, die EU zu verlassen, auf das Geschäft der HSBC auswirken.

Die Einnahmen der Bank sackten im vierten Quartal um fast ein Viertel auf knapp 9 Milliarden Dollar ab. Der Vorsteuerverlust belief sich auf 3,45 Milliarden Dollar nach 858 Millionen Dollar zuvor.

Im Gesamtjahr erzielte die HSBC einen Gewinn von 1,3 Milliarden Dollar. Im Vorjahr hatte der Nettogewinn allerdings noch bei 12,6 Milliarden Dollar gelegen. Die Einnahmen sanken um knapp ein Fünftel auf rund 48 Milliarden Dollar.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/brb

(END) Dow Jones Newswires

February 21, 2017 00:27 ET (05:27 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.