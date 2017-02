Die Kupferbranche ist gerade von Streiks und Problemen in verschiedenen Minen betroffen. Dies könnte den Kupferpreis weiter nach oben treiben. In Chile, in der großen Escondida-Kupfermine von BHP Billiton ist es still geworden, es wird gestreikt. Die Produktion wurde für mindestens 15 Tage ausgesetzt. Die Gewerkschaft hat einen langen und harten Ausstand angekündigt. Immerhin ist Chile der größte ...

