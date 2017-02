US-Präsident Trump hat den Generalleutnant Herbert Raymond McMaster zum neuen Nationalen Sicherheitsberater ernannt. McMaster ist ein hoch angesehener Veteran und Historiker. Trump musste den Posten neu besetzen.

US-Präsident Donald Trump greift bei der Besetzung eines hochrangigen Postens erneut auf das Militär zurück. Neuer Nationaler Sicherheitsberater werde Generalleutnant Herbert Raymond McMaster, erklärte Trump am Montag in West Palm Beach in Florida. Die Ernennung kommt für einige Experten überraschend, da der Veteran des ersten Irak-Kriegs dafür bekannt ist, Autorität infrage zu stellen. Trump muss den Posten neu besetzen, nachdem Generalleutnant Michael Flynn wegen ...

